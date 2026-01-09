8日午後、静岡県藤枝市の県道で車が歩行者と衝突する事故があり、歩行者の女性が重体です。警察は、車を運転していた女を現行犯で逮捕しました。警察によりますと、8日午後4時頃、静岡県藤枝市の県道222号線内の信号のある交差点を横断していた歩行者に車が衝突する事故がありました。この事故で歩行者の82歳の女性が全身を強く打ち、意識不明の重体です。警察は、車を運転していた藤枝市大西町の無職の女（69）を過失運転致傷の疑