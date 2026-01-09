女性市長が既婚男性の市職員と、ホテルで二人きりの“面会”を繰り返したことは是か非か──。こんな問題が争点となる首長選挙など日本政治史上、類を見ないだろう。前代未聞の選挙と呼ばれる所以だ。群馬県の前橋市長選挙は1月5日に告示され、“ホテル密会問題”で辞職した小川晶氏（43）も出直し市長選に立候補した。他に元市議や弁護士など4人が出馬しており、1月12日に投開票が行われる。（全2回の第1回）＊＊＊【写真をみ