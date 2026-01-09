８日、寧波舟山港の穿山港区。（ドローンから、寧波＝新華社記者／黄宗治）【新華社寧波1月9日】中国浙江省の寧波舟山港はこのほど、2025年の貨物取扱量が14億トンを突破し、17年連続で世界首位を維持したと発表した。年間貨物取扱量が14億トンを超えた港湾は世界で初めてとなる。寧波舟山港は、中国からインド洋を経て欧州へとつながる海上輸送ルート「21世紀海上シルクロード」の重要なハブ港であり、航路ネットワークの拡充