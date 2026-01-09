男性アイドルグループ「なにわ男子」メンバーの大西流星と、同「timelesz」メンバーの原嘉孝が9日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演した。2人は10日から同局で始まるドラマ「横浜ネイバーズ」（土曜午後11時40分）に主演する。高卒無職で父親を謎の事故で亡くした主役に扮（ふん）する大西と、神奈川県警の刑事役の原が仲間たちとともに現代社会の闇に挑むヒューマン・ミステリーだ。舞