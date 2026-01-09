気づけば家事は全部一人でやっている……という女性は多いと思います。最初は家事を分担するはずだったのに、次第に旦那さんがサボるようになると、夫婦仲はギクシャクし始めますよね。そんな旦那さんに注意しても、屁理屈で返されるとイラッとするようで……？今回は、屁理屈しか言わない夫に妻がキレそうになった話をご紹介いたします。家事の粗探しをする夫「家事は分担してやろうと約束したのに、だんだんサボるようになった