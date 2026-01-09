9日午前、秋田市の住宅地で火事があり、現在も消火活動が行われています。現場は秋田市泉北四丁目の住宅です。消防によりますと、9日午前10時半ごろ「自宅から煙が出ている」と住人から119番通報があり、その後、住宅から煙が出ているという通報が相次ぎました。消防車両が出動し、現在も消火活動が行われています。現場はJR泉外旭川駅から南に300メートル余りの住宅地です。