日本スキー場開発が５連騰。同社は８日の取引終了後に１２月の月次速報を発表。更に、株主優待制度を変更し期末優待に加えて中間優待を新設すると公表した。これらを材料視した買いが入ったようだ。同社が運営するスキー場の来場者数（リフト券の販売数）は２７万４０００人と前年同月を２万４０００人上回った。中間優待は１月３１日時点で１００株以上を保有する個人株主を対象とし、同社グループのスキ