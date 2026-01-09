Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａはストップ安ウリ気配。８日取引終了後、米国で実施中の標準療法の再発・難治の急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）患者を対象としたＤＦＰ－１０９１７単剤の臨床第３相比較試験について、安全性独立委員会（ＤＳＭＢ）から試験中止の報告を受けたと発表した。治験実施計画書で設定されていた優越性が検証されなかったため。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 なお、同委員会からは