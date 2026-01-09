韓国で昨年、国内の空港における航空便の旅客数が1億2500万人に迫り、過去最多を記録した。日本と中国を中心に、短距離の国際線旅客が大幅に増加したことがわかった。【関連】日本人の支出1500億円超「外国人医療観光」で潤う韓国1月9日、国土交通部および航空協会などによると、韓国で2025年の国内線と国際線を合わせた航空旅客数は1億2479万3082人で、前年（1億2005万8371人）比3.9％増加した。これは新型コロナウイルス流行前