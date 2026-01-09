なにわ男子が、2月18日に10thシングル「HARD WORK」をリリースすることが決定した。 ■シングルは全5形態でリリース！ 「HARD WORK」は、メンバーの大西流星 主演ドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（フジテレビ系・土曜23時40分放送）の主題歌。デビュー5周年イヤーに突入したなにわ男子の成長を感じられる1曲となっている。 さらに、2025年にデジタ