中国メディアの南方週末は8日、中国人が60万元（約1350万円）余りで北海道に家を3軒購入したと報じた。関連ワードは中国のSNS・微博（ウェイボー）でトレンド1位になっている。記事によると、2024年12月に3万5000元（約75万円）で小樽の一戸建てを購入し大きな話題になった中国人写真家の尼鹿（ニールー）さんが、その後、小樽でさらに2軒の物件を購入していたことが明らかになった。尼鹿さんは「他の2軒の家のうち1軒は小樽駅の近