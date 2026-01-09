埼玉県警羽生署の巡査の男が、署内に証拠品として保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いで逮捕された。カードは自身が担当した事件の押収品で、9枚を盗み、うち8枚を転売して約74万円を得ていた。男は動機について「すべて競馬に使った」と供述している。現役警察官が証拠品のトレカを盗む さいたま市・中央区、浦和西署の警察車両の中でカメラが捉えたのは、うなだれるように下を向く藤岡俊行容疑者