NASA＝アメリカ航空宇宙局は8日、ISS＝国際宇宙ステーションに滞在している宇宙飛行士に「医療上の懸念」が生じたため、急きょ地球に帰還させると発表した。NASAによると、今月7日、ISSに滞在している油井亀美也さんを含むクルーのうち、1人に「医療上の懸念」が生じたため、予定していた期間より早く、クルーを地球に帰還させることになった。この宇宙飛行士が誰なのかは明らかにしなかったが、作業中の外傷などによるものではな