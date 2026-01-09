俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）10日放送では、埼玉県行田市に建つ、ギター工房を併設した住まいを訪ねる。【写真】個性的な正面外観「埼玉県行田市・東海林邸」大通りに面した建物は、1階が仕事場、2階が居住スペースという構成。外観でひときわ目を引くのは、看板代わりとも言えるギザギザとした屋根だ。正面には窓が1つだけ設けられ、その奥にスチール