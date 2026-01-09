お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が8日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。1日未明に離婚を発表したミュージシャンIZAMと女優吉岡美穂について言及した。2人は2006年（平18）11月に結婚。07年に長男、08年に長女、10年に次男が誕生していた。矢作が「IZAMと吉岡美穂、離婚っていうね。結婚20年だよ。意外だね」と切り出すと、小木は「意外に長い。すぐ別