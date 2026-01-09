アメリカの自動車大手ゼネラル・モーターズは、2025年10月〜12月期に、電気自動車事業の縮小に伴う費用として60億ドルを計上すると発表した。ゼネラル・モーターズは8日、アメリカの工場での電気自動車＝EVの生産能力削減や販売計画の見直しの費用として、あわせて60億ドル日本円で約9400億円を計上すると明らかにした。背景には、トランプ政権の政策で、去年9月末にEVの税額控除が終了し、販売が落ち込んでいることが影響している