韓国の尹錫悦前大統領の公判が開かれたソウル中央地裁＝9日、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国で2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱首謀罪に問われた尹錫悦前大統領の論告求刑公判が9日、ソウル中央地裁で開かれた。一連の内乱事件の中心となる裁判で、特別検察官が最終意見を述べた上で求刑。内乱首謀罪の最高刑は死刑で、特別検察官の求刑内容に注目が集まる。尹被告は濃紺のスーツに白いシャツ姿で出廷。韓国メディア