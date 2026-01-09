【北京共同】中国国家統計局が9日発表した2025年12月の消費者物価指数（CPI）は前年同月に比べ0.8％上昇した。プラスは3カ月連続。伸び率は前月から0.1ポイント拡大した。同時に発表した25年12月の工業品卸売物価指数（PPI）は1.9％低下した。マイナスは39カ月連続。下落幅は前月から0.3ポイント縮小した。