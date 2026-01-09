【ワシントン＝淵上隆悠】ロイター通信は８日、米国のトランプ政権内で、デンマーク自治領グリーンランドの領有を実現するための施策の一つとして、住民に一時金を支払う案が検討されていると報じた。複数の関係者の話だとしている。報道によると、一時金の額は１人当たり１万〜１０万ドル（約１５６万〜１５６０万円）の範囲で議論している。米側には、住民約５万７０００人に一時金を支払うことでデンマークからの独立機運を