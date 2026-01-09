歌手の坂本冬美（58）が、デビュー40周年の節目となる3月4日に新曲「遠い昔の恋の歌」を発売する。1987年の同日にに「あばれ太鼓」でデビューし、昭和から令和まで駆け抜けてきた。新曲は、シンガー・ソングライターの川村結花が作詞作曲で、編曲は「夜桜お七」、「また君に恋してる」などを手がけた若草恵氏が担当した。キーワードは「等身大の冬美」。鮮明に心の隅に残っている甘く切ない遠い昔の恋のはかなさを歌った曲。