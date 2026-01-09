政府は韓国の李在明大統領とイタリアのメローニ首相が来週、相次いで日本を訪問し、高市首相と首脳会談を行うと正式発表しました。韓国の李在明大統領は来週13日・14日に高市首相の地元・奈良県を訪問し、首脳会談を行います。木原官房長官「（両国は）日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくために、シャトル外交の実施を含め、緊密な意思疎通を行うことで一致をしており（訪日が）重要な機会となることを期待しています」日