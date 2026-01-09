女優松嶋菜々子（52）主演ドラマ、テレビ朝日系「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜午後9時）の第1話が8日、放送された。松嶋のドラマ主演は9年ぶり、テレビ朝日では初。同作は国税局の松嶋演じるすご腕調査官米田正子が、クセ者ぞろいの仲間とともに「厄介な脱税事件」を専門に扱う新部署“ザッコク”こと複雑国税事案処理室で、悪徳脱税者を成敗していく痛快ドラマ。第1話から松嶋演じる米田正子が存在感を発揮。