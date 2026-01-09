【スシロー：フェア商品】 1月9日～ 販売 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて開催する新たなフェア商品などを1月9日より提供する。 今回、「スシローですし初め！」をキーワードとし、年始にぴったりなお得ネタや縁起の良い商品などが登場。新たなフェア商品として、「特ネタ中とろ」、「濃厚うに包み」が1月9日から1月2