大晦日に放送され、第2部の瞬間世帯最高視聴率が5年ぶりに40％を突破するなど大団円に終わった『第76回NHK紅白歌合戦』。近年は“紅白ばなれ”が叫ばれるなか、巻き返しを見せた。“NHK放送100年”というだけあって、かつてないほど豪華な顔ぶれを集めたことが功を奏した今回の紅白。白組では、King＆PrinceやSixTONESといったSTARTO ENTERTAINMENT社のグループが2年ぶりに出演するなど、変化も見られた。果たして、最も視聴者の心