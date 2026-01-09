全国中学校駅伝史上3校目の3連覇京山中学校・女子 2026年1月11日、第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会が京都市で開かれます。 岡山チームには、全国中学校駅伝(2025年12月14日・滋賀)で史上3校目の3連覇を果たした京山中学校（岡山市）の下田千紗都選手や中西彩葉選手、全国高校駅伝(2025年12月21日・京都)で初入賞(6位)した倉敷高校のメンバーらが名を連ね、上位進出が期待されています。 レ&#125