「’25年末には堂本光一さん（47）が、かねて交際が報じられていた元女優と結婚。’26年元日には長澤まさみさん（38）が映画監督の福永壮志さん（43）との結婚を発表しました」（芸能関係者）コメ不足、クマ被害、猛暑に山火事……。’25年、いくつもの苦難が私たちを襲った。新たな1年も愛する人と手を取り合って乗り越えたい――。その気持ちは芸能人も同じだ。’26年、思いを遂げるのはどのカップルなのか。芸能リポーター・平