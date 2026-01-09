NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡ÊNHKÅÞ¡ËÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î±üÃ«¸¬°ì»á¤¬¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÌó1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤ò¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¡¢1·î7Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²Ö»á¤Ï2024Ç¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Î´ü´ÖÃæ¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤äSNS¾å¤Ç¡¢±üÃ«»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÈÈºá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±üÃ«»á