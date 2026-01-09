お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」が8日、都内で行われた「はじめたいこと見つけよう！ 2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に出席した。【もっと読む】柏木由紀に求められる“赤裸々スッピン”表現力 AKB時代の集大成本アピールでも残された課題同イベントでは「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。すがちゃん最高No.1（34）は盆栽と軍団作り、金子ちょんちい（32）は低山登山、信子（33）は美容を始めたそう