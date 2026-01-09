『cofunia』 奈良県天理市。日本最古の道といわれる山の辺の道を歩いていると、どこか懐かしい農道の風景が広がります。澄みきった空気を全身で感じ、自然と肩の力が抜けていきます都市のホテルでは得られない余白のある時間を体感できる場所です。 そんな土地に、2025年3月20日に誕生したのが『cofunia』。前方後円墳「西山塚古墳」の麓に建つ、古民家を再生した宿泊施設です。 家族と一緒に過ごせる広々とした「き（木の