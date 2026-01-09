昨年１２月２４日に老衰のため亡くなった落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が８日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で始まった。祭壇には４５０本のピンクのスイートピーと数百本の白のスプレーマム、スイートピー、トルコキキョウが用いられた。遺影は、名誉町民を務めた石川県穴水町の同窓会で７〜８年前の撮影されたもの。法名は「明和院䆁尼音嘉（