歌舞伎俳優の片岡千之助が、父の片岡孝太郎との親子ショットを披露し、反響が寄せられた。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「文藝春秋さんに親子で取材していただきました」と報告。モデルのような撮影ショットをアップし、「最後は父と母とで記念撮影」と３ショットも掲載した。フォロワーは「素敵なお写真ですね！」「ご両親とご一緒のお写真皆さんの笑顔が素敵」「久しぶりに見るお母様、ほんとにお若くて美し