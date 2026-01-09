お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と博多華丸（55）が8日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。箱根駅伝について語った。新年1発目の放送。親戚にお年玉を配り終えたら誰からも相手にされないという、おじさんあるあるが話題に。華丸は「お年玉握りしめて外に出ていくって。寂しいよ。だから相手にしてくれないおじさんのために、大学生は走ってくれてるんやろ。娯楽の1つとして走ってくれてる