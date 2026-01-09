シンガーソングライター、渕上里奈（36）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。第2子を出産したことを報告した。「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。「そして新年早々第二子を出産いたしました」と第2子誕生を報告した。「家族も楽しみもマシマシでスタミナ多めの一年になりそう！！今年もよろしくお願いいたします」と記した。渕上はアクターズスクール広島出身で広島を拠点活動。シンガーソン