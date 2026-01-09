山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山火事は、一夜明けた９日も延焼が続いている。火は麓にある大目地区の集落まで約１５０メートルに迫っており、自衛隊や消防のヘリコプターが上空から消火活動にあたっている。けが人や建物への延焼は確認されていない。上野原市は８日夕から順次、大目地区の７６世帯１４３人に避難指示を出し、２か所の避難所で住民１５人が不安な一夜を過ごした