昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの会が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。法名は「明和院釋尼音嘉（みょうわいんしゃくにおんか）」。遺影は7、8年前に穴水町同窓会で撮影したもの。遺影の横はピンクのスイートピー450本で彩られた。祭壇には白いスプレーマム、カーネーション、トルコキキョウが飾られた