勝地涼、瀧本美織出演の日本テレビ系ドラマ「身代金は誘拐です」が８日、スタートした。物語冒頭、２０１８年１月１３日に刑事だった鷲尾武尊（勝地涼）が身代金を受け取った誘拐犯に接近。ナレーションで「この国では１年間に５００件以上の誘拐事件が発生している。そしてそのうち犯人が捕まる確率は実に９０％以上。つまり誘拐の成功率は極めて低い」と流れた。誘拐犯の車の後部座席では赤ちゃんが泣いており…焦った鷲尾