栃木県内の多くの公立の小中学校では、冬休みを終えて８日から学校が始まりました。 「おはようございます。今年もよろしくお願いします」 宇都宮市の御幸が原小学校、４年生の教室です。冬休みが明けて最初の登校日となった８日、全校児童３５１人のうち３３７人が元気に登校し、それぞれの教室で朝の会が行われました。 稲澤正明校長はビデオメッセージのあいさつで、「先生の新年の目標は、御幸が原小学校をより楽しい