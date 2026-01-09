食品を中心としたスーパーマーケットの既存店売上高が33か月連続（23年3月〜25年11月）で前年を上回っている。日本スーパーマーケット協会（JSA）、オール日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会の3団体で集計したもの。ただし実需が増えたというよりは、コメ価格高騰や度重なる食品値上げが数字を押し上げた効果が大きい。JSAの岩崎高治会長は「マクロでみた景気は決して悪くないが、物価高で節約を意識する