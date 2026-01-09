ヤヨイサンフーズが協賛する「第56回KIDS―シェフ」が昨年12月16日、長崎大学教育学部付属小学校で開催され、6年生の児童32人が伝統的な地元食材などを使ったフランス料理のレシピに挑戦した。当日は三國清三シェフをはじめ著名な6人の料理人も参加。児童と味覚の学習や調理実習を通じて交流を図った。主催は国際食文化交流協会（代表理事・三國清三氏）。2000年秋にスタートし、これまでに2600人以上の児童・生徒が参加して