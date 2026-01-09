去年11月、山形県鶴岡市の店で、ジュースなどの詰合わせ１箱を盗んだとして、栃木県の７５歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、栃木県宇都宮市に住む無職の男（７５）です。 警察によりますと、男は去年１１月３日の午前１０時５５分ごろ、鶴岡市西荒屋の店で、ジュースなどの詰合せ１箱（販売価格４８９８円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害を確認した警察が捜査を行ったところ、男の犯行