GooglがGmailにAIチャットボットのGeminiを導入し、Geminiにメールの内容を集約させる「AI Overviews(AIによる概要)」や、メールの文面をGeminiが高度に添削する「Proofread(校正)」を試験的に搭載したと発表しました。これらの機能は2026年1月9日から有料ユーザー向けに提供されるほか、これまで有料会員限定だった機能が順次無料ユーザー向けにも提供されるとのことです。Gmail launches AI features like AI Overviews and more