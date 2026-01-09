米大リーグ（ＭＬＢ）の年俸調整回避期限となった８日（日本時間９日）、岡本和真内野手と４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約したブルージェイズは、計４選手が調停権を持つ中、Ｅ・ラウアー投手を除く、３選手との契約に合意したと発表した。昨年ワールドシリーズ進出を果たしたプレーオフで、キープレーヤーとなった野手３人は全員、来季の契約を交わした。新三塁手として期待される岡本の入団会見から２日が経過。