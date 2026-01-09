トッテナム・ホットスパーが、ブラジル1部（カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA）のサントスに所属するブラジル人DFソウザの獲得に向けて個人間合意に達したようだ。8日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在19歳、左サイドバックを主戦場とするソウザは、2024年2月にトップチームデビューを果たすと、2025年シーズンは公式戦29試合に出場して1ゴール2アシストという成績を残した。ロマーノ氏