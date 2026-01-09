フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、水戸市のアパートで昨年１２月３１日夜、住人のネイリストの小松本遥さんが殺害された事件を報じた。番組では、小松本さんは、玄関で血を流して倒れているところを帰宅した夫によって発見されたことを報じ、玄関には、血だまりと多数の靴あとが残されていて、その中に犯人のものがないか捜査していることを伝えた。県警は強い殺意に基づき襲撃さ