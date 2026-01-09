ユヴェントスに所属するセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチに、早期復帰の可能性が浮上した。8日、イタリア紙『トゥット・スポルト』が伝えている。現在25歳のヴラホヴィッチは、母国セルビアのパルチザンでプロキャリアをスタート。16歳でクラブ史上最年少ゴールを挙げるなど頭角を現し、2018年1月からフィオレンティーナに正式加入した。翌シーズンからは定位置を掴み、2021−22シーズンには半年間で公式戦24試合出場