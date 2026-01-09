ピーコック魔法瓶はこのほど、「マルチスープポット(WXA-07)」(1万978円)を公式オンラインショップなどで発売した。「マルチスープポット(WXA-07)」(1万978円)同製品は、食材を入れてスイッチを押すだけで栄養たっぷりのスープが完成する。調理モードに応じてカレーや煮込み料理、スムージーなど多彩なメニューに対応。1〜2人分にちょうど良い700mL容量とシンプルなデザインで、毎日の食卓になじむ一台となっている。近年、内食ラ