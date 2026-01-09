三井不動産レジデンシャルは、2050年のネットゼロ達成に向けた未来の街「サステナブルパークシティ構想」を、米国で開催中の世界最大規模のエレクトロニクス展示会「CES2026」（現地日付：2026年1月9日まで）で展示している。建設時CO2排出量を約40%削減達成する建築モデルCGパース同展示では、建築系スタートアップであるVUILDと共同開発した、建築時のCO2排出量を約40%削減する新たな建築モデルも発表している。この建築モデル