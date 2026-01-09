韓国で“国民俳優”として長年愛されてきた故アン・ソンギさんが、遺族や同僚と最後の別れを行った。本日（9日）午前8時から、ソウル・明洞（ミョンドン）聖堂にて、アン・ソンギさんの葬儀ミサおよび映画人告別式が行われた。【写真】女性議員、アン・ソンギさんの葬儀場で炎上敬虔なカトリック信者であったアン・ソンギさんの意思を尊重する形で営まれ、俳優のチョン・ウソンと、共同葬儀委員長を務めるペ・チャンホ監督が追悼の