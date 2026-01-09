【モデルプレス＝2026/01/09】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が1月7日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】28歳美人アナ「脚綺麗」ノースリミニワンピで際立つ美スタイル◆沖田愛加アナ、美スタイル輝くノースリミニワンピ姿公開メキシコのリゾート地として知られるカンクンを訪れた沖田アナ。「今まで見た海の中で1番綺麗だった」とつづり、現地で撮影した動画を投稿。美しい肌と脚が際立つノ