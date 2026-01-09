「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」は、2026年1月15日（木）〜1月17日（土）の3日間、対象のラーメンが特別価格の「500円」で食べられる「2026新春大感謝祭」を開催する。※文中価格は全て税込表記2025年7月に誕生した「伍福軒」。開店から半年を迎え、これまでの利用者へ感謝の意味を込め、今回、特別なキャンペーンを企画した。看板メニューである「黒醤油ラーメン」と「白醤油ラーメン」の2品を、特別価格500円（税込）で提供す